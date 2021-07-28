Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Varane, Kounde, Zouma, Haaland, Grealish, Traore, Martinez, Pogba

Iminota 9 iraheze

Umurwi Chelsea uherutse gutahukana ihiganwa ry'imirwi ya Bulaya (Champions League) watanguye ibiganiro na Sevilla mu ntumbero yo kurondera umukinyi w'inyuma umufaransa Jules Kounde w'imyaka 22, igiciro ciwe kikaba kiri mu miriyoni zababa 95 z'amadorari y'abanyamerika. (Guardian)