Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Varane, Kounde, Zouma, Haaland, Grealish, Traore, Martinez, Pogba
Manchester United yaraye yemeje ko yashitse ku masezerano na Real Madrid kugira ngo ishobore kugura wa mukinyi w'inyuma Raphael Varane.
Umurwi Chelsea uherutse gutahukana ihiganwa ry'imirwi ya Bulaya (Champions League) watanguye ibiganiro na Sevilla mu ntumbero yo kurondera umukinyi w'inyuma umufaransa Jules Kounde w'imyaka 22, igiciro ciwe kikaba kiri mu miriyoni zababa 95 z'amadorari y'abanyamerika. (Guardian)
Hanyuma kandi mu masezerano bashobora kugiriranira, aba Blues bashobora kwemera no gutanga umufaransa mugenziwe Kurt Zouma w'imyaka 26 bakamuguza na Kounde. (Goal)
Umusatirizi wa Borussia Dortmund umunya Norvège Erling Braut Haaland w'imyaka 21 yizeye ko amakuru avuga ko aronderwa na Chelsea ku miriyoni zerenga 200 z'amadorari y'abanyamerika ari "ibihuha gusa". (Sky Sport Germany, via Sun)
Chelsea kandi iriteguye kwumviriza abazorondera kugura umusatirizi wayo, umwongereza Tammy Abraham w'imyaka 23 ku girico m'imiriyoni zirenga 55.5 z'amadorari y'abanyamerika. (Sky Sports)
Kizigenza wa Aston Villa umwongereza Jack Grealish w'imyaka 25 yiteze gutangaza ibijanye na kazoza kiwe mu ndwi iza. Muri kino gihe asanzwe ari mu karuhuko inyuma y'ihiganwa ry'imirwi nserukirabihugu rya Bulaya, Euro 2020. (Mirror)
Manchester City iriteguye gutangura urugamba rwo kurondera uyu mukinyi wo hagati Grealish ikaba yemera ko ishobora gutanga imiriyoni zababa 104 z'amadorari y'abanyamerika, mu gihe Aston Villa yoyo imushira ku giciro c'imiriyoni zababa 139 z'amadorari. (Mail)
Liverpool ishobora kuzorondera umukinyi wo ku ruhande wa Wolves umunya Espagne Adama Traore w'imyaka 25 mu gihe igiciro cogabanuka kikaja musi y'imiriyoni 41.6 z'amadorari y'abanyamerika. (Star)
Arsenal yatanguye gukurikirana n'umwitwarariko mwinshi umusatirizi wa Inter Milan mu Serie A, umunya Argentina Lautaro Martinez w'imyaka 23. (Telegraph)
Umukinyi wo hagati wa Manchester United Paul Pogba w'imyaka 28 ntashaka kwihuta gufata ingingo kuri kazoza kiwe, nimba azoguma i Old Trafford canke ahandi. Uyu mufaransa w'umurwi nserukiragihugu ufise igikombe c'isi yose asigaje amezi 12 yonyene mu masezerano afitaniye n'umuriw wiwe. (90min)
Ivyizigiro vya Ole Gunnar Solskjaer vyo kurondera abandi bakinyi mu murwi wiwe Manchester United biboneka ko bizovana n'ingene ivya Pogba w'umwongereza Jesse Lingard w'imyaka 28 bizogenda kuri kazoza kabo. (Telegraph)
Umukinyi w'inyuma wa Côte d'Ivoire Eric Bailly w'imyaka 27 asaba insiguro kuri kazoza kiwe muri Manchester United inyuma y'aho uyu murwi ushikiye ku masezerano yo kugura umukinyi w'inyuma wa Real Madrid umufaransa Raphael Varane. (ESPN)
West Ham irarindiriye ngo irabe nimba umukinyi w'inyuma wa Manchester United umwongereza Phil Jones w'imyaka 29 afise ishaka ryo kuja kuyikinira ataco irinze gutanga mu gihe impande zompi zokwumvikana ku gahembo.(Eurosport)
Tottenham iracari mu biganiro irondera kugura umuminyi w'inyuma wa Argentina Cristian Romero w'imyaka 23, ariko ntishaka kuriha amafaranga angana n'imiriyoni zababa 65 z'amadorari y'abanyamerika asabwa n'umurwi wiwe Atalanta. (Guardian)
Ariko, Tottenhamishobora kumurwanira na Barcelona isanzwe iriko iritegura kurondera umu mukinyi yafashije igihugu ciwe gutsindira ihiganwa rya Amerika, Copa America, muri rino ci. (SportItalia, via Mail)
Umukinyi wo hagati w'Ubutaliyano Lorenzo Pellegrini w'imyaka 25 asanzwe aronderwa na Tottenham, ntashaka kuva mu murwi wiwe Roma ubu akaba ari mu biganiro kugira ngo ishobore kumuha ayandi maserano. (Football Italia)
Barcelona isa n'iyiri hafi yo gushika ku masezerano mashasha n'umukinyi wo hagati wa Espagne Ilaix Moriba w'imyaka 18, mu gihe amasezerano asanzwe afitaniye nayo azorangira mu ci ry'umwaka uza. (Goal)
Umurwi wo mw'ihiganwa Turkish Super Lig rya Turukiya, Trabzonspor, uripfuza ko Chelsea yowutiza umusatirizi wayo, umubirigi Michy Batshuayi w'imyaka 27 mu kiringo c'umwaka wose w'inkino. (Milliyet - in Turkish)
NewcastleUnited irafise ivyizigiro ko Arsenal ishobora gusubira kuyitiza umukinyi wayo wo hagati umwongereza Joe Willock w'imyaka 21. (Mail)
Ariko, umurwi wo mu Bufaransa Monaco umaze imisi uvugana n'abegereye Willock kugira ngo irabe ingene yomuronka, ivyomuha akaryo ko gukina mw'ihiganwa rya Bulaya rihuza imirwi yabaye iya mbere iwabo, Champions League. (Foot Mercato via Inside Futbol)
Umumenyereza w'umurwi Juventus, Massimiliano Allegri yumvikanye avuga ko umukinyi wo hagati w'umunya Bosnia Miralem Pjanic w'imyaka 31, adakunze guhabwa amahirwe menshi yo gukira muri Barcelona, ashobora gusubira muri uyo murwi. (Football Italia)