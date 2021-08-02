Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Kane, Rodriguez, Traore, Romero, Zouma, Lookman

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Manchester City ishobora guhagarika urugamba rwo kurondera wa musatirizi wa Tottenham Harry Kane w'imyaka 27, mu gihe yoramuka ironse umwongereza mugenziwe Jack Grealish w'imyaka 25 asanzwe akina muri Aston Villa. (Manchester Evening News)

Umukinyi wo hagati, umunya Colombia James Rodriguez w'imyaka 30 yabwiwe ko atari mu nteguro ya Rafael Benitez, umumenyereza wa Everton akaba afise uburenganzira bwo kwigira mu gihe hoboneka umurwi umwipfuza ukemera gutanga igiciro gisabwa kuri we. (Liverpool Echo)