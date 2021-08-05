Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Lukaku, Bernardo, Pogba, Coutinho, Messi, Kounde

Iminota 44 iraheze

Mu gihe Jack Grealish yitezwe cane muri Manchester City, bishobora gutuma Bernardo Silva agenda, mu gihe Barcelona na Atletico Madrid yipfuza uyu mukinyi wo hagati w'umunya Portugal w'imyaka 26. (Mundo Deportivo - in Spanish)

Aston Villa yitezwe kubandanya irondera umukinyi wo hagati wa Norwich, umwongereza Todd Cantwell w'imyaka 23 mu gihe Grealish yoramuka yimukiye muri Manchester City ku miriyoni 139 z,amadorari y'abanyamerika. (Sky Sports)

Atalanta yiteze kugiriranira ibiganiro na Chelsea mu mpera z'iyi ndwi kugira bumvikane ku musatirizi w'umwongereza Tammy Abraham w'imyaka 23. (Gianluca di Marzo)

Paul Pogba azotangura umwaka w'inkino wimirije mu murwi Manchester United ariko akaba yiteze gufata ingingo kuri kazoza kiwe imbere 'yuko ikiringo c'igura n'igurishwa ry'abakinyi rirangira, mu gihe PSG ikirondera umu mukinyi wo hagati w'umufaransa w'imyaka 28. (Telegraph - subscription required)

Umusatirizi wa Barcelona, umunya Brésil Philippe Coutinho w'imyaka 28, ari mu bakinyi baronderwa na Tottenham mu gihe yoramuka igurishije umusatirizi wayo Harry Kane w'imyaka 28. (Mundo Deportivo - in Spanish)

Lionel Messi yiteze gutera igikumu ku masezerano mashasha na Barcelona mu mpera z'iyi ndwi. Amasezerano yari afitaniye n'uwu murwi yarangiye mu kwezi guheze, ariko uyu musatirizi wa Argentina w'imyaka 34 asa n'uwemeye ayandi masezerano mashasha y'imyaka itanu, ariko umushakara wiwe ukagabanuka gushika ku bice 50%. (Sky Sports)

Leicester City yanse amafaranga atangwa na Arsenal ikonerako n'umukinyi mu rugamba rwo kurondera umwongereza akina hagati James Maddison w'imyaka 24. Aba Foxes bavugwa ko badashaka abakinyi batangwa n'abo ba Gunners mu kubaguranya n'uyu mukinyi. (Football Insider)

Sheffield United iriteze ko Liverpool ishobora kuyitiza umukinyi w'inyuma w'umwongereza Ben Davies w'imyaka 25, mu gihe atarigera akinira uyu murwi kuva avugzwe avuye muri Preston mu kwa mbere. (Goal)