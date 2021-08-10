Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Lukaku, Pogba, Doku, Abraham, Lingard, Sterling

Iminota 7 iraheze

Sergio Aguero aherutse kugurwa na Barcelona yahinyagaye, ibizomutuma adakina mu kiringo c'indwi cumi (amezi arenga atatu).

Mw'itangazo uwo murwi wo muri La Liga wasohoye, Barcelona ivuga ko yahinyagaye mu kuguru kw'iburyo.

Aguero w'imyaka 33 yinjiye muri Barcelona ku masezerano y'imyaka ibiri yateyeko igikumu mu kwa gatandatu, avuye muri Manchester City aho yari amaze imyaka cumi, aho yaciye umuhigo mu bakinyi bamaze kwinjiriza ibitsindo vyinshi uwu murwi, akaba yatsinze ibitsindo 260 mu nkino 390.