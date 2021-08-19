Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Kane, Sanches, Asensio, Haaland, Trippier, Coutinho

Iminota 35 iraheze

Mu gihe vyokwanka ko Manchester City ironka Kane muri rino ci, uwu murwi watahukanye igikombe ca Premier League uvugwa ko woca uvuvudikira umusatirizi wa Fiorentina umunya Serbia Dusan Vlahovic w'imyaka 21, ikaba ivugwa ko yoba yinjiye mu rugamba rwo kurondera uyu musatirizi ku miriyoni 80 z'ama euros. (Firenze Viola - in Italian)

Wolves yiteze ko Tottenham iyegera kugira ngo irabe ko yoyigurira umusatirizi w'umunya Espagne Adama Traore w'imyaka 25 mu gihe Kane yoramuka aguzwe na City muri rino ci. (Mail)

Liverpool yahuye n'inzitizi mu rugamba rwo kurondera umukinyi wo hagati wa Lille umunya Portugal Renato Sanches w'imyaka 24, inyuma y'aho uyu mukinyi yanduriye imvune izomutuma ataboneka mu kibuga mu kiringo c'indwi zitandatu. (Mirror)