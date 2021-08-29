Man City 5-0 Arsenal: 'Ducyeneye kwireba mu ndorerwamo' – Arsenal ishobora kwizera Mikel Arteta kugeza ryari?

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Intoki ziri mu mifuka, nta marangamutima agaragaza mu maso, yarushijwe bikomeye - ni iki yashoboraga kuvuga mu gihe ikipe ye yari imaze gutsindwa na City ku kinyuranyo kinini cyane itari yarigeze iyitsindaho mbere, mu gihe ikipe ye yari yatengushywe n'umwe mu bakinnyi bayo b'inararibonye cyane, ubwo, muri icyo gihe, bari ku mwanya wa nyuma muri Premier League, nta gitego nta n'inota mu mikino itatu yabo ibanza?