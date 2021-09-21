Rwanda: Visi perezida wa Volleyball 'Jado Castar' yafunzwe

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Visi perezida w'ishyirahamwe rya Volleyball mu Rwanda yatawe muri yombi mu iperereza rigendanye no kuvanwa mu irushanwa rya Africa kw'ikipe y'u Rwanda y'abagore, nk'uko ubugenzacyaha (RIB) bubitangaza.