Kenya: Umugabo we 'aracyekwa' mu gihe Tirop ufite umuhigo w'isi yasanzwe yapfuye

Iminota 28 iraheze

Umunya-Kenya ufite umuhigo w'isi Agnes Tirop yasanzwe yatewe icyuma kugeza apfuye mu rugo rwe ruri mu mujyi wa Iten mu burengerazuba bw'igihugu, polisi iri gufata umugabo we nk'ucyekwa.

Iperereza ku cyaha ririmo gukorwa ku rupfu rwe, polisi ivuga ko umugabo we yaburiwe irengero.

Ku wa gatatu, abapererezi bagenzura ahabereye icyaha bari bari mu rugo kwa Tirop, polisi ivuga ko ku wa kabiri nijoro se ari we watabaje avuga ko yaburiwe irengero.

"Umugabo we aracyashakishwa, kandi amaperereza y'ibanze atubwira ko umugabo we ari ucyekwa kuko adashobora kuboneka. Polisi irimo kugerageza kubona umugabo we kugira ngo ashobore gusobanura icyabaye kuri Tirop".