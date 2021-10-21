Ayavugwa mu mupira w'amaguru i Buraya ku musi wa kane itariki21.10.2021: Dembele, Haaland, Tielemans, Dybala, Olmo, Onuachu
Umukinyi w'imbere wa Barcelone Ousmane Dembele, ariteguriye kwimukira mu mugwi wa Newcastle United igihe amasezerano yiwe azoba aheze mu mpera z'uyu mwaka. Uwo mukinyi rurangiranwa w'Ubufaransa w'imyaka 24, yari yagiye muri uwo mugwi wa Balcelone ku miliyoni 117 z'ama Euro mu 2017. (Goal)
Kuri uyu wa gatatu, Newcastle yaragiriraniye ibiganiro n'uwahoze amenyereza umugwi wa Roma, Paulo Fonseca, ibicishije ku rubuga rwa zoom, uwo munye Portugal akaba aza mu kibanza c'imbere mu bashaka gusubirira Steve Bruce. (Daily Mail)
Abaherutse kugura uwo mugwi wa Newcastle ntibarafata ingingo ntabanduka ku mumenyereza boha akazi, mu gihe umumenyereza w'umugwi nserukiragihugu w'Ububiligi Roberto Martinez, uwahoze amenyereza Chelsea, Frank Lampard, uwahoze amenyereza Borussia Dortmund, Lucien Favre, umumenyereza wa Rangers, Steven Gerrard hamwe n'uwahoze amenyereza Bournnemouth, Eddie Howe baracabandanya gukurikiranwa. (Guardian)
Chelsea iriko irarondera umukinyi w'imbere wa Norvege Erling Braut Haaland w'imyaka 21, ari mu mugwi wa Borussia Dortmund, nk'uko bivugwa n'umumenyereza w'uwo mugwi Thomas Tuchel. (Bild via The Sun)
Manchester City iriko irarondera umukinyi w'imbere wa Fiorentina, umunye Serbia Dusan Vlahovic w'imyaka 21. (Tuttosport via Manchester Evening News)
Imigwi y'abakeba Manchester City na Manchester United vyitezwe ko ihiganwa na Barcelone mu kurondera umukinyi w'imbere wa RB Leipzig na Espagne Dani Olmo. (Christian Falk on Twitter)
Umukinyi wo hagati wa Leicester City, umubiligi Youri Tielemans w'imyaka 24 yanse kwemera ayandi masezerano, bituma imigwi ya Manchester United, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid na Bayern Munich itangura kumurondera. (90 mins)
Tottenham yagiye ku rutonde rw'iyindi migwi myinshi harimwo na West Ham - yo mu Bwongereza yo kurondera umukinyi w'imbere wa Genk Paul Onuachu. Uwo mugwi wiwe wo mu Bubiligi umushakako imiliyoni 20 z'amapawundi kuri uwo munye Nigeria. (Daily Mail)
Umugwi wa Brighton uriko urakurikirana umukinyi w'imbere wa Clermont, umunye Guinee , Mohamed Bayo w'imyaka 23, uwo mugwi wiwe w'ubufaransa ukaba umushakako amapawundi imiliyoni 10. Bayo aguma agereranywa n'umukinyi w'imbere wa Chelsea, Romelu Lukaku. (Argus)
Umukinyi wo hagati w'umunye Portugal Bruno Fernandes w'imyaka 27, aragabisha kuva mu mugwi wiwe wa Manchester United inyuma yo kwumva ko ari umwe mu migwi 12 yashize umukono ku mugambi wo kugira irindi higanwa rishasha rya Buraya "European Super League. (The Athletic)
Umukinyi w'imbere wa Argentine Paulo Dybala w'imyaka 27, aregereje kugiriranira amasezerano mashasha na Juventus, nk'uko bivugwa n'icegera c'uwurongoye uwo mugwi Pavel Nedved. (Football Italia)
Umugwi wa Sheffield United uracagwanira kuronka umukinyi wo ku ruhande wa Barcelone, umunye Espagne Alex Collado w'imyaka 22, inyuma yo kunanirwa kumugura mu ci riheze. (Mundo Deportivo via Sport Witness)
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