Ayavugwa mu mupira w'amaguru i Buraya ku musi wa kane itariki21.10.2021: Dembele, Haaland, Tielemans, Dybala, Olmo, Onuachu

Iminota 16 iraheze

Umukinyi w'imbere wa Barcelone Ousmane Dembele, ariteguriye kwimukira mu mugwi wa Newcastle United igihe amasezerano yiwe azoba aheze mu mpera z'uyu mwaka. Uwo mukinyi rurangiranwa w'Ubufaransa w'imyaka 24, yari yagiye muri uwo mugwi wa Balcelone ku miliyoni 117 z'ama Euro mu 2017. (Goal)