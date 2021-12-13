Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Pulisic, Bereton Diaz, Phillips, Dembele, Origi, Danjuma, Cook

Iminota 13 iraheze

Leeds United iracarondera umusatirizi wa Chili Ben Brereton Diaz, 22, n'aho Blackburn Rovers imushakako imiriyoni 33 z'amadorari y'abanyamerika. (Sun)

Umufaransa akina ku ruhande muri Bayern Munich Kingsley Coman, 25, aracanana gutera igikumu ku masezerano mashasha n'uyu murwi, bikaboneka ko, mu gihe yokwanka, mugenziwe Ousmane Dembele, 24, basanzwe bakinana mu murwi nserukiragihugu akaba ariko ararangiza amasezerano afitaniye na Barcelona , ari we ashobora kumusubirira. (Christian Falk)

Tottenham yatanguye ibiganiro n'umunyegori wayo, umufaransa Hugo Lloris, 34, akaba ari na we kizigenza, imbere y'uko amasezerano afitaniye n'uyu murwi arangira mu ci riza. (Football Insider)

Umusatirizi wa Liverpool umubirigi Divock Origi, 26, ariko araronderwa n'imiwi yo mu Butaliyano AC Milan - isanzwe iriko irarondera abakinyi bashobora gusubirira Zlatan Ibrahimovic - hamwe na Atalanta . (Tutto Mercatao - in Italian)

Imirwi ya Paris St-Germain na Lyon iriko irarondera ingene yoronka umusatirizi w'umufaransa Anthony Martial, 26, ni mu gihe umuserukizi wiwe avuga ko uyu mukinyi yipfuza kuva muri Manchester United. (90 Min)

Arsenal iriko irakora uko ishoboye kugira ngo irabe ko yogumana umusatirizi wayo, umwongereza Khayon Edwards, 18, amaze kwinjiza ibitsindo 14 vyose mu murwi w'abakiri bato muri uno mwaka w'inkino, ni mu gihe amaezerano afitaniye nayo asigaje amezi atandatu gusa. Chelsea, Leeds, Southampton, Brighton na Newcastle yose iriko irakurikiranira hagufi ingene ivyiwe biriko biragenda, hampande y'imirwi itari mike yo mu Budagi. (Mail)