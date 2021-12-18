Ayavugwa mu mupira w'amaguru kuri uyu wa gatandatu: Martial, Mykolenko, Phillips, Rashford, Torres
Umusatirizi wa Manchester United umufaransa Anthony Martial, 26, aripfuza kuva i Old Trafford vuba bwango, nk'uko bivugwa n'umuserukizi wiwe. (Manchester Evening News)
Martial avugwa ko ashobora gutizwa muri Juventus mu kwa mbere gushika mu mpera z'uyu mwaka w'inkino. (Sun)
Abaherutse kwegurirwa umurwi Newcastle United bahanurwa ko borondera Martial kugira ngo bakomeze uruhande rw'abasatirizi b'uyu murwi w'aba Magpies. (Transfer Window Podcast)
Everton yemeye ibisabwa na Dynamo Kyiv ku mukinyi w'inyuma ku ruhande rw'ibubamfu, umunya Ukraine Vitaliy Mykolenko, 25, ku miriyoni hafi 24 z'amadorari y'abanyamerika. (Mail)
Liverpool yatangaje ko umurwi uwo ari wo wose wokwipfuza kugira umukinyi w'inyuma, umwongereza Nat Phillips, 24, utegerezwa gutanga amafaranga yababa imiriyoni 20 z'amadorari y'abanyamerika. (Athletic)
Umusatirizi wa Manchester United umwongereza Marcus Rashford, 24, ariteguye kwinjira muri Barcelona mu gihe yobisabwa. (Sport - in Spanish)
Umusatirizi wa Manchester City umunya-Espagne Ferran Torres, 21, araronderwa cane n'umumenyereza wa Barcelona Xavi mu kadirisha k'igura n'igurishwa ry'abakinyi ko mu kwa mbere. (Sport - in Spanish)
Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango
Inkurikirane
End of Podcast
Chelsea, Barcelona, Bayern Munich na Ajax yose yarungitse ba maneko gukurikirana umusore w'imyaka 16 wa FC Copenhagen, umunya Suède Roony Bardghji w'imyaka 16. (Goal)
Umumenyereza wa Arsenal Mikel Arteta aripfuza kuronka umukinyi wo hagati wa Juventus umunya Brésil Arthur Melo, 25, mu kwa mbre. (FourFourTwo)
Chelsea iripfuza umukinyi w'inyuma ku ruhande rw'ibubamfu wa AC Milan umufaransa Theo Hernandez, 24, kugira ngo ashobore gusubirira umukinyi w'inyuma yakomeretse, umwongereza Ben Chilwell. (El Nacional - in Catalan)
Leeds United yaronse ubutumwa budahumuriza mu mugambi wayo wo mu kwa mbere wo kurondera umukinyi wo hagati, umwongereza John Swift, 26, inyuma y'aho avugiye ko yipfuza kwigumira muri Reading. (Reading Chronicle)
Newcastle United yafashe ingingo yo guhagarika amasezerano y'intizo ifitaniye n'umurwi Aberdeen wa Ecosse/Scotland ku mukinyi Matty Longstaff 21. (Chronicle)