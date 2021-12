Ayavugwa mu mupira w'amaguru kuri uyu wa Mungu: Aubameyang, Cavani, Mata, Mbappe, Alli, Raphinha

Iminota 55 iraheze

Juventus irashaka umusatirizi wa Arsenal umunya Gabon Pierre-Emerick Aubameyang, 32, mu gihe kazoza kiwe muri uyu murwi wa Emirates Stadium karimwo igipfungu inyuma y'aho yakiwe ikibanza ca kizigenza. ( Tuttosport - in Italian )

Umusatirizi wa Manchester United umunya Uruguay Edinson Cavani, 34, araronderwa cane na Barcelona mu kwa mbere ariko ikeneye kubanza kuronka icemezo c'uko yakize imvune yiwe imbere y'uko igiranira amasezerano nawe. (Sport - in Spanish)

Manchester United iriteguye guhangana na Chelsea mu rugamba rwo kurondera umukinyi w'inyuma w'umufaransa Jules Kounde, 23, asanzwe akinira Sevilla . (AS - in Spanish)

Uwujejwe kwinonora imitsi muri Paris St-Germain Leonardo ntarota aheba umusatirizi w'umufaransa Kylian Mbappe, 22, kugira atere igikumu ku masezerano mashasha n'aho Real Madrid imurondera. Mu kwa mbere, Mbappe arashobora gutangura kuvugana n'imirwi imushaka hanze y'Ubufaransa. ( AS, via Sky Sports )

Paris St-Germain iriko iritegura kugerageza Barcelona kugira irabe koko ko yiteguye kugumana umukinyi wo hagati wa Espagne Gavi, 17. ( El Nacional - in Catalan )

Hagati aho, umumenyereza wa Barcelona Xavi avuga ko Gavi ari we "kazoza k'umurwi" kandi ko uyu musore ata kiguzi ntarengwa kuri we kirashingwa. (Marca, via 90 Min)