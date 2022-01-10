Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Mbappe, Ndombele, Bergwijn, Fernandes, Digne, Schick, Mateta

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Umukinyi wo ku ruhande wa Tottenham umunya Hollande Steven Bergwijn, 24, asa n'uwuri mu nzira ava muri uyu murwi, Ajax ikaba ari umwe mu mirwi imwipfuza. (Fabrizio Romano on Twitter)