CAN 1996: Intsinzi ya South Afrika n'uruhara yagize mu mpinduka z'inyuma ya apartheid

Neil Tovey yateruye igikombe ca CAN 1996 ahagararanye na Nelson Mandela umugabo yatumye bashika kuri iyo ntambwe

Ariko, nk'uko bivugwa n'abaserukiye iki gihugu cari kivutse bushasha mu kwinjira mu ntwaro rusangi mu nkino za CAN 1996 catsindiye, iyi ntsinzi yagize ingaruka zikomeye gusumba.

Muri iryo higanwa rya CAN 1996 hari igihugu gikomeye cari kibuze - ni Nigeria yari isanzwe ifise ico gikombe yanse kwitabira iryo higanwa

Ati: "Gushika n'ubu, kuvuga gusa izina ry'igihangange Mandela nca numva merereje. Igihe cose twabonanye na we, agukoze mu miwe gusa, wamengo hari ikintu aguhaye.

"Ikintu kibi conyene gusa ni uko wategerezwa kuvyuka isaha cumi n'igice mu gatondo, kubera ni vyo bihe yari akirimwo vyo kuva igihe yinjira ibohero. Yavyuka mu gaturuturu agatembera. Rero twategerezwa kuvyuka kugira tubonane na we isaha cumi n'imwe z'agatondo".

Mandela yarashikirije ijambo abafana mu birori vyo kwugurira ihiganwa rya CAN 1996

Iciyongereye kuri izi nguvu, ni ubuhinga bw'abakinyi Radebe na Phil Masinga bakuye i Bulaya mu murwi wa Leeds, co kimwe n'umusatirizi wa Wolves, Mark Williams. Hariho kandi n'umukinyi w'inyuma Mark Fish yariko arakurikiranirwa hagufi na Manchester United, akaba muri uwo mwaka nyene yategerezwa kuja gukinira Lazio, imbere y'uko yijira muri Bolton mu 1997.

Buca haba urukino rwa nyuma, umutwe w'inkuru nyamukuru y'ikinyamakuru gikuru Beeld casohoka buri musi mu rurimi rw'iki afrikaans yari yanditswe mu kizulu ngo: 'Yebo Bafana Bafana!' (Yeah, The Boys! twogereranya mu kirundi tuti "Komera mwa bahungu mwe!")

Ati: "Inyuma ya finale, umumenyereza wa Leeds Howard (Wilkinson) yarampamagaye ambwira ati 'nkeneye kukubona muri irya ndege'. Nshitse i Yorkshire, mu mbeho izura inzara yo mu gihe kibi c'ubukonje. Oh, Mana yanje".

"Umugore yashitse isaha icenda, ariko Mandela we yari yashitse isaha umunani n'iminota 45 kuko atashaka ko abashitsi bitaho we aho kwitaho umugore wanje. Uyo ni we mugabo, umugabo yama akora ibintu vyose mu bushingatahe, ibi ni vyo bintu bikeya nshobora kugumana mu buzima bwanje.