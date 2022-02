Kurt Zouma: West Ham iriyamiriza uyu mukinyi wayo inyuma y'ireresi imwerekana akubita inyabu

Iminota 30 iraheze

Umuvugizi w'ishirahamwe riharanira agateka k'ibikoko, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA, avuga ati: "Iyi reresi irababaje cane. Gutera imigere, gukubita inkoni canke amakofe inyamaswa, haba mu kuyihana canke ku yindi mvo iyo ari yo yose, ni ibintu bidashobora kwihanganirwa.