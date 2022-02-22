Romelu Lukaku: Umutoza wa Chelsea Thomas Tuchel avuga ko iki 'atari igihe cyo guseka' rutahizamu
Umutoza wa Chelsea Thomas Tuchel avuga ko "atari igihe cyo guseka" Romelu Lukaku nyuma y'ibibazo bya rutahizamu waguzwe miliyoni 97.5 z'ama pawundi.
Mu mukino wo ku wa Gatandatu ushize Chelsea yatsinzemo Crystal Palace 1-0, Lukaku yakoze ku mupira inshuro zirindwi gusa, izi ni zo nshuro nke cyane ku mukinnyi wese wakinnye iminota 90 muri shampiyona y'Ubwongereza, Premier League kuva muri 2003, amakuru yatangira gukusaywa no kubikwa ku buryo bw'ikoranabuhanga.
Tuchel yagize ati:
"Ari kurebwa cyane kandi tuzamurinda. Romelu azahora ari umwe mu batanga igisubizo."
"Rimwe na rimwe ni ko bigenda kuri ba rutahizamu iyo bafite ibibazo byo kwigirira icyizere no kugorwa no kubona umwanya wo gukiniramo ku ikipe ifite ba myugariro beza.
"Birumvikana ko atari byo dushaka kandi si byo Romelu ashaka ariko si nacyo gihe cyo kumuseka no kumukoraho urwenya."
Chris Sutton, watsindiye Chelsea igitego kimwe mu mikino 28 mu 1999-2000, yabvwiye ikiganiro Monday Night Club cya BBC Radio 5 Live ko:
Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango
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"nta cyizere yifitiye--ameze nk'umukinnyi utishimye. Ashobora gukorera ikipe ibirenze."
Sutton wahoze akinira na Norwich, Blackburn na Celtic yongeyeho ati:
"[Hari igihe] nihishe mu mikino.
"Icyizere cyawe kirayoyoka ugatangira kwihisha. Uribwira ngo nturi kwihisha ariko uba uri kwihisha. Ni ko yari ameze rwose muri macye [ku wa Gatandatu].
Lukaku, rutahizamu w'Umubiligi w'imyaka 28, amaze gutsinda ibitego bitanu gusa mu mikino 17 yo muri Premier League kuva yagaruka muri Chelsea ifite igikombe cya Champions League. Yatsinze ibindi bitanu mu yandi marushanwa.
Ntaratsinda igitego muri shampiyona mu mwaka wa 2022 kuva yatanga ikiganiro cyasaga n'ikinenga ikipe, n'ubwo yatsinze ibitego bibiri mu gikombe cy'isi giheruka ku rwego rw'amakipe, birimo n'icyo yatsinze ku munota wa nyuma Chelsea itsinda Palmeiras.
Chelsea ifite abandi ba rutahizamu bagiye bagorwa no gutsinda ibitego barimo nka Andriy Shevchenko, Fernando Torres na Timo Werner ukinana na Lukaku.
Tuchel yagize ati:
"Hari amateka ya ba rutahizamu bagorwa muri Chelsea ubwo rero hashobora kuba atari ahantu horoshye kuri barutahizamu."
Yavugaga ibi mu kiganiro n'abanyamakuru mbere y'umukino wa mbere wa 1/8 Chelsea ikina na Lille mu irushanwa rya Champions League uba kuri uyu wa Kabiri.
Isesengura rya Match of the Day
Itsinda ry'abakora ikiganiro gisesengura imikino ya Premier League kuri BBC ririmo abahoze ari abakinnyi nka Alan Shearer, Gary Lineker na Ian Wright, bose bahoze ari barutahizamu b'Ubwongereza, bemeranya ko abakinnyi bakinana na Lukaku bagombye kwemera uruhare mu bibazo bya Lukaku.
Shearer wahoze akinira Newcastle yagize ati:
"Nta bwumvikane buhari bwo kumva icyo ashaka, icyo akeneye. Hari igihe ahagarara ntiyiruke kubera ko imipira itari kuza. Imipira irindwi gusa [mu mukino wose] biratangaje."
Lineker wahoze akinira Barcelona yagize ati:
"Igihe nari ngikina, iyo ntabonaga imipira narabatonganyaga[bagenzi be]. Wagombye kubasakuriza, ubabwira ko baguha umupira."
Wright wakiniye Arsenal yongeyeho:
"Ntabwo babikora mu myitozo kubera ko bigaragara ko batareba[bagenzi ba Lukaku] aho umupira wagombye kuba uri. Ni gute wakwishyura ariya mafaranga[ayo Lukaku yaguzwe] ntukoreshe imbaraga ze?"