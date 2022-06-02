Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Salah, Mane, Kounde, Ekitike, Pogba, De Jong, Keita, Palhinha

Iminota 45 iraheze

Umusatirizi wa Liverpool umunya-Misiri Mohamed Salah w'imyaka 29 ashobora guhitamwo kwinjira mu murwi w'abakeba muri Premier League mu ci riza mu gihe ata masezerano mashasha yo kuguma muri uyo murwi yoshikwako. (The Athletic - subscription required)