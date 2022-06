Final ya Champions League: UEFA yasabye imbabazi abafana ba Liverpool na Real Madrid

Iminota 59 iraheze

Abafana ba Liverpool bavuze ku kuntu polisi yakoresheje imbaraga z'umurengera, ku kajagari mu mitegurire ndetse no ku bantu benshi kurenza urugero bari kuri uwo mukino wa nyuma wo ku wa gatandatu ushize.

"Nasabye guverinoma gusobanura ibyabaye, kumenya ababikoze no gusobanurira mu buryo burambuye abo dusangiye igihugu uruhare abo bagize mu byabaye, kubisobanurira Abongereza n'Abanya-Espagne".

Itangazo rya UEFA ryongeyeho riti: "Igenzura rizashaka kumenya ishusho yuzuye n'igihe ibyabaye byabereye kuri uwo munsi, haba mu kibuga no mu duce two mu nkengero zacyo, harimo no gusuzuma uko abafana bageze ku kibuga banyuze aho kwinjirira".