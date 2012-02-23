Carlos Tevez yadohorewe

Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Carlos Tevez

Mu Bwongereza nyuma yo gusaba imbabazi, rutahizamu Carlos Tevez ngo yaba ashobora gusubira mu kibuga niba agaragaje ko ameze neza.

Umutoza wa Manchester City, Roberto Mancini, avuga ko yemeye kubabarira Tevez kandi ko yiteguye kongera kumukinisha.

Carlos Tevez ntari ku rutonde rw'abakinnyi Man City iziyambaza mu gikombe cya Europa ariko ngo ashobora kugira uruhare runini mu mikino ya shampiyona isigaye.

Nubwo Carlos Tevez yasabye imbabazi aracyafite urugamba rukomeye rwo kwigarurira abakunzi ba Man City bari baramukuyeho amaboko kubera ubushyamirane bwari bumaze igihe hagati ye n'umutoza w'ikipe.