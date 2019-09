Rwanda: Shampionat igiye gutangira

Image caption Abafana ba Rayon Sports

Mu Rwanda championat nkuru y’igihugu irongera gutangiza mu mpera z’icyumweru, ikipe ya Rayons Sports ifite igikombe ikazatangira yakira Gicumbi ivuye mu cyiciro cya kabiri uyu wa Gatandatu .

Ikipe ya Rayons Sports yagerageje kwiyubaka isinyisha rutahizamu Meddie Kagere wakiniraga Police FC yarangije ari iya kabiri.

Mu bandi bakinnyi yasinyinhije hari nka Samson Jakeshi yaguze mu ikipe ya Express yo muri Uganda na Jean Luc Ndayishimiye wakiniraga APR FC.

Indi mikino iteganijwe ku wa Gatandatu izahuza Etincelles FC na Espoir, AS Muhanga izakira Mukura VS, AS Kigali izakira Amagaju FC naho Musanze yakire Kiyovu Sports ku kibuga cyayo.

Ikipe ya Police yarangije ku mwanya wa kabiri yo ntiyagombye guhura n’ikibazo gikomeye imbere ya Esperance izamutse mu cyiciro cya mbere uyu mwaka.

APR FC ubu igaragaramo abakinnyi b’Abanyarwanda gusa yo izahura na Marines ku cyumweru.