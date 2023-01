હરિદાસ વિહારીદાસ દેસાઈ જેમને સ્વામી વિવેકાનંદ પિતાતુલ્ય ગણતા

જૂનાગઢના દીવાન તરીકે સૌથી વધુ ખ્યાતિ મેળવનારા નડિયાદના હરિદાસ વિહારીદાસ દેસાઈનું યુવાન સ્વામી વિવેકાનંદના જીવનમાં એવું સ્થાન હતું કે વિવેકાનંદે તેમને લખ્યું હતું, It is impossible that I should ever forget your fatherly kindness and care of me (તમારાં પિતાતુલ્ય ઉદારતા અને કાળજી હું કોઈ કાળે ભૂલી શકું એમ નથી.)