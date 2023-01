પદ્મવિભૂષણથી સન્માનિત બાલકૃષ્ણ દોશી માત્ર આર્કિટેક્ટ હતા? એમણે ગુજરાત અને ભારતને શું આપ્યું?

સ્કૂલ ઑફ આર્કિટેક્ચરની સ્થાપના

ભારતની આધુનિક સ્થાપત્યકળાની પ્રથમ પેઢીના આગેવાન

ભારતમાં ઠેરઠેર પથરાયેલા છે પ્રો. દોશીની કલાના નમૂના

અનેક કલાના સંગમસમા પ્રો. દોશી

વિદ્યાર્થીઓના પ્રિય શિક્ષક

There is magic in life... provided you surrender internal doors which block our light, sun, rain and earth. So life can be celebrated when the doors disappear.