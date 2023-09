દિનકર મહેતા : જેલમાં રહી ચૂંટણી જીતીને અમદાવાદના મેયર બનનાર પ્રથમ સામ્યવાદી નેતા

ગાંધીજીથી માર્ક્‌સ સુધી

‘ગાંધીજીની વિચારસરણી ક્રાંતિકારી નહીં, પણ ભારતીય મૂડીવાદને આદર્શ સ્વરૂપે પહોંચાડવાની’ છે, એવું દૃઢપણે લાગતાં તેમણે એ વિચારસરણી છોડી અને 1934માં સત્યાગ્રહ આશ્રમના હરિજન છાત્રાલયના હૉલમાં કેટલાક મિત્રો સાથે મળીને કૉગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષની સ્થાપના કરી. ગુજરાતીમાં સમાજવાદી સાહિત્ય પ્રગટ કરવા માટે ‘નવી દુનિયા કાર્યાલય’ નામે પ્રકાશન સંસ્થા પણ શરૂ કરવામાં આવી. તેના ધ્યેયમંત્ર તરીકે માર્ક્સના વાક્ય ‘The philosophers have only interpreted the world in various ways, the point however is to change it’ નો કવિ સુંદરમે કરેલો ટૂંકો અનુવાદ રાખ્યોઃ ‘ઘણું વિચાર્યું, હવે પલટવું’.