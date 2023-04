ટપરવેર : મહિલાઓને મનગમતી આ બ્રાન્ડ બંધ થવાને આરે કેમ પહોંચી?

ટપરવેરના કારણે મહિલાઓને રોજગારી મળતી

તેમાંથી એક એલિસન ક્લાર્ક, જેઓ યુનિવર્સિટી ઑફ ઍપ્લાઇડ આર્ટ્સ વિયેનામાં ડિઝાઇન ઇતિહાસ અને સિદ્ધાંતના પ્રોફેસર અને Tupperware: The Promise of Plastic in 1950s Americaનાં લેખક છે.