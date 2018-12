મહિલાઓ અને સ્પૉર્ટ્સ : આટલી અસમાનતા શા માટે?

Image copyright EPA

3 ડિસેમ્બર, 2018ના રોજ નોર્વેનિયન ફૂટબૉલર અદા હેગરબર્ગે એક ઇતિહાસ રચ્યો. 23 વર્ષનાં અદા પહેલાં એવાં મહિલા ફૂટબૉલર છે જેમને બાલોન દ'ઓર (ફૂટબોલનો સૌથી સન્માનજનક ઍવૉર્ડ) એનાયાત કરવામાં આવ્યો હતો.

છેલ્લાં 62 વર્ષમાં આ ઍવૉર્ડ મેળવનારાં અદા પ્રથમ મહિલા ખિલાડી છે, પણ આ ઍવૉર્ડ સૅરિમનીમાં જે થયું તે આપણા સમાજની ખેલજગત સાથે સંકળાયેલી મહિલા માટેની માનસિક્તા છતી કરતું વર્તન હતું.

એ ઐતિહાસિક ઍવૉર્ડ સૅરિમનીમાં જ્યારે હેગરબર્ગે મહિલાઓને સ્પોર્ટ્સમાં આગળ આવવા માટે પ્રોત્સાહન આપતી સ્પીચ પૂરી આપી.

ત્યારે આ સૅરિમનીના સંચાલક ફ્રાન્સના ડીજે માર્ટિન સોલ્વેગે 300 કરિયર ગૉલ ફટકારનારા અદાને કહ્યું કે શું તમને ટ્વર્ક કરતાં આવડે છે. (ટ્વર્ક એટલે ઉત્તેજક પ્રકારનો ડાન્સ).

જેના જવાબમાં હેગરબર્ગે સ્પષ્ટ ના પાડી અને સ્ટેજ પરથી ચાલ્યાં ગયાં.

આ ઘટનાનો વીડિયો પણ વાઇરલ થયો અને ડીજે સોલવેગની ઘણી ટીકા કરવામાં આવી. જે પછી તેમણે આ વાત માટે માફી પણ માગી.

મહિલાઓ કે જે સ્પૉર્ટ્સ સાથે સંકળાયેલી છે કે પછી કોઈ રમતની ફેન છે, તેમને મોટાભાગે પુરુષો પાસેથી જાતિભેદની વાતો અને વર્તન સહન કરવું પડતું હોય છે.

કેટલીય વેબસાઇટ્સ અને છાપાઓનાં સ્પૉર્ટ્સનાં પાનાં પુરુષ ખેલાડીઓની તસવીર, તેમની રમત અને તેમનાં પર્ફૉર્મન્સના પૃથ્થકરણથી ભરેલાં હોય છે.

આપણે આવું કવરેજ ક્યારે સ્પૉર્ટ્સવુમન માટે જોયું? અને ખાસ કરીને 'સુંદરતા' અને 'તમે ઘર અને કૅરિયર વચ્ચે કેવી રીતે બૅલેન્સ કરો છો' એવા શબ્દપ્રયોગો વગરના ઇન્ટરવ્યૂ કેટલાં લેવાયાં?

મારા મતે નાનાં શહેરોની મધ્યમવર્ગીય પરિવારોમાંથી આવતી યુવતીઓ માટે કોઈ પણ સ્પૉર્ટ્સને કૅરિયર તરીકે પસંદ કરવું હજી પણ એક સપના જેવું છે.

કોઈ રમતના ફેન હોવું પણ એટલું જ અઘરું છે? આ પડકારની શરૂઆત બે મુખ્ય બાબતોથી થાય છે- રમત માટેનો તેમનો જુસ્સો અને તે જુસ્સાનો સ્વીકાર.

ક્રિકેટના જબરા ફેન તરીકે મારા બાળપણના એવા બે પ્રસંગો છે જેમાં આ વાત વિસ્તારથી કહી શકાશે.

1999માં હું મારા પરિવાર સાથે કાશ્મીર પ્રવાસેથી પરત આવી હતી. મને સૌથી વધારે ઉત્સાહ એક જ વાતનો હતો.

જેની હું ઘણા સમયથી રાહ જોઈ રહી હતી એ મારું સૌથી પ્રિય રમકડું પપ્પાએ જમ્મુમાંથી લઈ દીધું હતું- એ હતું એક ક્રિકેટ બૅટ.

જમ્મુ-કશ્મીર જેના માટે વખણાય છે તેવાં વિલો વુડ (નેતર જેવું એક ઝાડ)નું એ બૅટ હતું.

થોડા સમયમાં તો તે રમકડું નહીં પણ જાણે એક દોસ્ત બની ગયું હતું.

પીળાશ પડતા સફેદ રંગનું, રંગબેરંગી સ્ટીકર જેના પર રીબૉક લખેલું હતું(દેખીતી રીતે ફેક ફોન્ટ્સમાં) અને વિલો વુડની સુગંધ.

તેના હૅન્ડલ પર લાલ કલરના રબરની ગ્રીપ લાગેલી હતી.

સ્કૂલેથી ઘરે આવ્યા પછી તે થોડીવાર માટે પણ મારી આંખથી એ દૂર નહોતું થતું.

પહેલાં મારા દાદા, પછી મમ્મી અને છેલ્લે ઑફિસથી આવીને પપ્પા સ્કૂટર પાર્ક કરે એટલે પહેલાં મારા માટે બૉલિંગ કરવાનો નિયમ બની ગયો હતો.

ઘણીવાર તો મહેમાનો પણ કરતા હતા. વન-ડે મૅચમાં બૉલિંગનું ફૉર્મેટ ટેસ્ટ મૅચનું હતું.

પણ આવું લાંબા સમય સુધી બધાથી થયું નહીં. એટલે મમ્મીએ ઉપાય શોધ્યો, ઘરના આંગણામાં એક મોટું આસોપાલવનું ઝાડ હતું.

બૉલને એક જૂના મોજામાં નાખી, દોરીથી બાંધીને આસોપાલવની એક ડાળીએ બાંધીને મને કીધું- 'હવે બૅટિંગ કર. આવું કરવાથી બૅટ 'સિઝન' થશે.'

દરરોજ બે-ત્રણ કલાક આ ચાલતું. દોઢ વર્ષમાં બૅટના અમુક ભાગમાં લાલ રંગની ઝાંય આવવા લાગી હતી.

એક ઉનાળાના વૅકેશનમાં મારો એક પિતરાઈ ભાઈ આવ્યો હતો. અમે ક્રિકેટ રમતાં હતાં.

બૅટિંગ કોણ કરશે એ વાત પર ઝઘડો શરૂ થઈ ગયો અને તે બૅટ લઈને ભાગી ગયો.

હું તેની પાછળ દોડી અને પકડ્યો. તેના પર બૂમો પાડી. ભાઈને એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે બૅટ ઉગામીને જોરથી જમીન પર પછાડ્યું. બેટના બે કટકા થઈ ગયા.

હું બે દિવસ રડી અને કોઈની સાથે વાત ન કરી.

મને લાગ્યું કે જાણે મારા શરીરનો એક ભાગ કપાઈ ગયો હતો.

તે સમય ક્યારેય પાછો ન આવ્યો. ન બીજું બૅટ આવ્યું કે ન ક્યારેય ફરી ક્રિકેટ રમવાનો મોકો મળ્યો.

આ વાતને આજે ઘણો સમય થઈ ગયો પણ ક્યારેક વિચાર આવે કે શું કોઈ છોકરાનું બૅટ તૂટી ગયું હોત તો તેણે ગેમ રમવાનું મૂકી દીધું હોત?

તેણે બીજું બૅટ મળી ગયું હોત અને રમવાનું ચાલુ રાખ્યું હોત.

જ્યારે 13 વર્ષની હતી, સાતમા ધોરણમાં, ત્યારે મારી સ્કૂલ બૅગ પર સચિન તેંડુલકર, રાહુલ દ્રવિડ, સૌરવ ગાંગુલી અને અનિલ કુંબલેના ફેસ કટઆઉટની ડિઝાઇન હતી.

એવી બૅગ બીજા કોઈ પાસે નહોતી. મારી સાથે કોઈ ક્રિકેટની વાત કરતું ન હતું, રમવાની વાત તો દૂર રહી.

કોઈ છોકરીઓ ક્રિકેટ ફીવરને સમજી શકતી નહોતી અને કોઈ છોકરો ગેમ વિશે મારી સાથે વાત નહોતો કરી શકતો.

પછીના વર્ષે ભારતની ક્રિકેટ ટીમ પાકિસ્તાન પ્રવાસ કરી રહી હતી, મોબાઇલ તે વખતે નવા હતા. સીમકાર્ડ કંપનીઓ '50 પૈસામાં જાણો ક્રિકેટનો સ્કૉર' જેવી સ્કીમ બહાર પાડતી હતી.

ઘણીવાર ક્લાસના છોકરાઓ સરને વિનંતિ કરતાં કે તેમના મોબાઇલ પરથી એસએમએસ કરીને સ્કોર જણાવે.

તેમની માટે સાહેબને બે વાર મેં પણ વિનંતી કરી હતી, તેઓ માન્યા પણ હતા.

અમારી શાળાની દિવાલ એક હાઉસિંગ સોસાયટી તરફ હતી. અમે રિસેસ દરમિયાન એના પર ચડીને સોસાયટીમાં અવતા-જતા લોકોને સ્કોર પૂછતાં. કેટલાક લોકો કહેતા પણ ખરા.

પણ હું મોટી થઈ, સ્કૂલો બદલાઈ, બહેનપણીઓને ક્રિકેટમાં કોઈ ખાસ રસ નહોતો કે જેમની સાથે આવી વાતો થાય અને છોકરાઓનું વલણ એવું કે 'તને શું ખબર પડે?'

એક સમયે એવું પણ હતું કે અંડર-15ની ટીમમાં ટ્રેનિંગ લઉં. મને એમ હતું કે રાઇટ આર્મ સ્પીનર અને મિડર ઑર્ડરમાં બૅટિંગ કરી શકીશ.

'પણ ખરેખર કરી શકીશ?' 'તું તારી જાતને ક્રિકેટર તરીકે જોવે છે?' 'કેટલી છોકરીઓ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ રમી શકી છે?' મારા માતાપિતાના આવા લૉજિકલ-પ્રેક્ટિકલ સવાલોનો મારી પાસે કોઈ જવાબ નહોતો.

જોકે, આ તો એક ફેનગર્લની વાત થઈ.

બીબીસી તમિલની ક્રીતિકા કન્નને ચેન્નાઈમાં પોતાની કૉલેજ માટે ક્રિકેટ રમ્યું હતું. તેણે તેની વાત આમ શૅર કરી.

હું નાની હતી ત્યારથી મારા પિતરાઈ સાથે ગલી ક્રિકેટ રમતી હતી.

મોટી થઈ એટલે મને પ્રૉફેશનલી રમવાની પણ ઇચ્છા થઈ એટલે કૉલેજની ટીમ માટે શરૂ કર્યુ.

હું બહુ ઉમદા ખેલાડી હોવાનો કોઈ દાવો નથી કરતી. પણ હા, ગેમ માટે નિષ્ઠા હતી.

કૉલેજમાં રવિવાર સિવાય રોજ સવારે સાડા છ વાગ્યે પ્રેક્ટિસ થતી.

મને યાદ છે જ્યારે હું કૉલેજ માટે બસ પકડતી ત્યારે રસ્તા પર છોકરાઓએ ઘણીવાર મારી મજાક કરી હતી.

એક કિસ્સો ખાસ યાદ છે. એ દિવસે ધીમો વરસાદ પડી રહ્યો હતો. હું મારા પ્રેક્ટિસ ડ્રેસ-ટ્રેકસૂટ અને જર્સીમાં ખભા પર કીટ સાથે બસ તરફ દોડી રહી હતી.

રસ્તા પર ઊભેલા છોકરાઓને મેં બોલતા સાંભળ્યા, 'જુઓ, આ છોકરી વરસાદમાં રમવા જાય છે, ચલો તેને જોવા જઈએ.'

તે વખતે તો મેં કંઈ જણાવ્યું નહીં પણ મારો આત્મવિશ્વાસ ડગી ગયો હતો.

એક મહિલા તરીકે સ્પૉર્ટ્સ રિપોર્ટર/પત્રકાર હોવું પણ એટલું જ પડકારજનક છે.

આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં યુનેસ્કોના ડાયરેક્ટર જનરલ ઑડ્રે ઔઝુલેએ કહ્યું હતું કે મીડિયામાં આવતા સ્પૉર્ટ્સના સમાચારોમાં માત્ર 4 ટકા વાત મહિલાઓના સ્પૉર્ટ્સની થાય છે.

અને માત્ર 12 ટકા સ્પૉર્ટ્સ ન્યૂઝ મહિલાઓ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે.

માર્ચ 2018માં બ્રાઝિલમાં મહિલા સ્પૉર્ટ્સ પત્રકારોએ એક અભિયાન શરૂ કર્યું, જેની થિમ હતી-#DeixaElaTrabalhar, or Let Her Do Her Job.

આ અભિયાન એક ઘટનાના વિરોધમાં શરૂ થયું હતું. બ્રાઝિલનાં બ્રુના ડેલ્ટ્રી નામના એક પત્રકાર કે જે ત્યાંની સ્થાનિક ચેનલ Esporte Interativo પર જીવંત પ્રસારણ કરી રહાં હતાં.

એમાં તેઓ ફૂટબૉલ મૅચના વિજય બાદ થઈ રહેલી ઉજવણી દર્શાવી રહ્યાં હતાં.

ત્યારે એક પુરુષે આવી તેને ગાલ પર ચુંબન કર્યુ. આ ઘટનાની ઘણી ટીકા કરવામાં આવી અને આ અભિયાન ચાલ્યું.

બીબીસી મરાઠીના જાન્હવી મૂળે પાસે ટીવી ચેનલમાં દસ વર્ષ સુધી સ્પોર્ટ્સ રિપોર્ટીંગનો અનુભવ છે.

તેઓ કહે છે કે ''હા, આ એક પુરુષ પ્રધાન ફિલ્ડ છે. આ હકીકતને અવગણી ન શકાય.''

તેમણે કહ્યું, "જ્યારે હું એક સ્પૉર્ટ્સ રિપોર્ટર તરીકે જોડાઈ ત્યારે મને કોઈ ગંભીરતાથી લેતું નહોતું."

"ટેનિસ અને શૂટિંગ મારી રસની રમતો હતી. પણ બધી રમતો વિશે મને બધુ જ્ઞાન નહોતું."

"આ સમજણ સાથે કામ કરવું અઘરું હતું. પણ મારા એક બૉસે મને એક સલાહ આપી- દરેક સ્પૉર્ટ્સના ફેન રહો અને તમારી જિજ્ઞાસા ન ગુમાવો."

"આ સલાહને સાથે રાખીને હું આગળ વધી. મેં ઑફિસની ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાનું શરૂ કર્યું. લોકો પણ સાંભળવા લાગ્યા."

"થોડા સમયમાં તો મારી ટેનિસના ઍક્સપર્ટ હોવાની છાપ ઊભી થઈ ગઈ. હવે હું ઑલિમ્પિક્સ, ક્રિકેટ, ફૂટબૉલ, શૂટિંગ અને ટેનિસની કોઈ પણ ચર્ચામાં વ્યવસ્થિત વાત કરી શકું એટલો મને વિશ્વાસ છે."

"આ તાલીમની શરૂઆત ઘરથી થાય છે. મને હંમેશાં મારાં મમ્મી-ભાઈ રમત-ગમત માટે પ્રોત્સાહિત કરતાં હતાં."

"હું ફૂટબૉલની ફેન છું એ જાણીને મારા કૉલેજના એક મિત્રને એટલી નવાઈ લાગી હતી કે તેણે મને બે વાર પૂછ્યું કે હું ખરેખર ફેન છું."

"મને એમ લાગે છે કે મહિલાઓ પોતાને ગમતા સ્પોર્ટ્સ વિશે જેટલી વાત કરશે એટલા લોકો વધુ જાગૃત થશે. તેમને કોઈ રમત ગમે છે તો તેના વિશે વાત કરો."

આપણે એક પરિવર્તનના સાક્ષી રહ્યા છીએ. મહિલા ક્રિકેટને ટીવી પર બ્રૉડકાસ્ટ કરવા કોઈ તૈયાર નહોતું ત્યારથી લઈને મિતાલી રાજ અને હરમનપ્રીત કૌરની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ ટીવી પર જોઈ છે.

આપણે પીવી સિંધુ, સાઇના નહેવાલ, દિપા કરમાકરથી લઇને સરિતા ગાયકવાડ અને ફોગટ બહેનોના વિજયને વધાવ્યો છે.

પણ શું આ નામ આપણા મન-મગજમાં સતત જીવતા રહ્યાં છે? શું આપણે તેમની રમત અને તેમના વિશે પૂરતું જાણીએ કે વાંચીએ છીએ? કે જેથી આપણે તેમને આવનારી ઊભરતી પેઢીને એક રોલ-મૉડલ તરીકે બતાવી શકીએ?

આ આવનારી મહિલા ઍથ્લિટ્સને અદા હેગરબર્ગની જેમ 'ના' પાડતા શીખવવાનું યાદ રહેશે?

કહે છે કે સ્પૉર્ટ્સ વિવિધતાને એક કરવા માટે ઉત્તમ ઉદ્દીપક છે, તો લિંગભેદ હજી તેનો ભાગ શા માટે છે?

