'અમારું ગામ તળાવમાં ફેરવાઈ ગયું છે', આ શબ્દો છે નિસરપુર ગામના લોકોના. નર્મદા ડૅમના પાણીની સપાટી વધારાતાં મધ્ય પ્રદેશનાં 192 જેટલાં ગામો ડૂબમાં ગયાં છે. અહીં જે તસવીરો રજૂ કરાઈ છે, એ મધ્ય પ્રદેશના ધાર જિલ્લાના નિસરપુર ગામની છે. જ્યાં એક સમયે લોકજીવન ધબકતું હતું, ત્યાં હાલ પાણીનો કબજો છે, શેવાળ બાઝી ગઈ છે. ફોટો : પવન જયસ્વાલ