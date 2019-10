View this post on Instagram

Mermaid in disaster.!! Shot during the flood like situation in Patna Nikon D750 with 50mm 1.4 In frame - Aditi Singh Thank you @pk_ki_photography @ashish_skywalker for the help Bts videos coming soon on @meowwala . . . #meowstudio #sauravanuraj #portraitsofficial #shadesofdv #dynamicportraits #themysteryproject #patna #bihar #creative_portraits #portraitgames #portraits_mf #portraitpage #portraitvision #portraitmood #pursuitofportraits #theportraitsindia #gramslayers #framesforankit # #tripotocommunity #cntgiveitashot #othallofframe #outlooktraveller #instagram #yourshot_india #colorsofindia #colorsoflife #photographers_tr #india_clicks #everydayindia