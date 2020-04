જ્યારે 'ખુલ્લમ ખુલ્લા પ્યાર'ની જેમ ઋષિ કપૂરે જાહેર કરી દીધાં બધાં રહસ્યો

View this post on Instagram

ઇરફાન ખાન સાથે કોઈ પણ સીન કરવો એ ખુશનુમા અનુભવ હતો – ઍન્જલીના જોલી હોલિવૂડની પ્રખ્યાત અભિનેત્રી ઍન્જલીના જોલીએ ઇરફાન ખાન સાથે જોડાયેલી પોતાની યાદો બીબીસી સાથે શૅર કરી હતી. તેમણે કહ્યું, ''મને A Mighty Heart ફિલ્મના સેટ પર ઇરફાન ખાન સાથે કામ કરવાનો મોકો મળ્યો હતો. એક કલાકાર તરીકેની તેની ઉદારતા તેમને બધાંથી અલગ તારવે છે. તે જ કારણ હતું કે તેમની સાથે કોઈ પણ સીન કરવો ખુશનુમા અનુભવ હતો. હું તેમની પ્રતિબદ્ધતા અને તેમના હાસ્ય માટે યાદ કરું છું. ઇરફાનના નિધન પર હું તેમના પરિવાર, મિત્રો, ભારત અને દુનિયાના તેમનાં તમામ ફૅન્સ માટે સંવેદના દર્શાવું છું.''