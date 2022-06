મગફળી 'ભગવાનના પ્રસાદ'માંથી 'ગરીબોની બદામ' કેવી રીતે બની?

અણગમતી પણ અનોખી મગફળી

"તે વખતે શ્વેત લોકોની માનસિકતા એવી હતી કે મગફળી તો ગરીબો અને ઢોરને ખાવાની ચીજ છે. આવી માનસિકતા ખાદ્યપદાર્થોના ઇતિહાસને સમજવામાં પણ આડે આવતી હતી," એમ વિલિગેસ તેમના "Cart of recipes" પોડકાસ્ટમાં કહે છે.

તેમની આ વાતને બીજા સંશોધનોમાં પણ સમર્થન મળ્યું છે. લિન્ડી મેસર, ઝ્યાં-ફ્રાંકો મેલિર, માઇકલ બ્લેકના 2018માં પ્રગટ થયેલા સંશોધન લેખ "Peanuts and Power in the Andes"માં પણ આ જ વાત જણાવવામાં આવી હતી.