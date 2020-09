દાદાભાઈ નવરોજી : બ્રિટિશ સંસદમાં ચૂંટાનારા પહેલા ભારતીય

૧. The Longest August: The Unflinching Rivalry Between India and Pakistan. Nation Books. 2015. p. ૯. ISBN 1568585039. Retrieved 9 ડિસેમ્બર 2015.

૨. Poverty and Un-British Rule in India by Dadabhai Naoroji (Author), Publisher: Ministry of Information and Broadcasting, First Published 1901 by Swan Sonnenschein & Co. Ltd., London, First Indian Edition July 1962