અરવિંદભાઈ બુચ : મજૂરો માટે કપડાં ત્યાગી દેનારા મજૂરનેતા

2.The Making and Unmaking of an Industrial Working Class: Sliding Down the Labour Hierachy in Ahmedabad, india.written by Jan Breman Published by Oxford University Press India New Delhi 2004, First Published in The Netherland by Amasterdam Univesity Press, Amasterdam