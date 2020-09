મજૂર કાયદામાં સુધારાનો લાભ માલિકોને થશે કે મજૂરોને?

છટણી બનશે સહેલી?

આ કારણથી સ્ટૅન્ડિંગ કમિટી ઑન લેબરે આ મર્યાદા વધારવા માટેની ભલામણ કરી અને કોડમાં "As may be notified by the Appropriate Government" કાઢી નાખવાની પણ વાત કરી કારણ કે મજૂર કાયદાઓમાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી સુધારાઓ સરકાર દ્વારા નહીં પણ ધારાસભા કે પાર્લામેન્ટ દ્વારા થવા જોઈએ.

હડતાળ પર જવું બનશે મુશ્કેલ

"the provision for standing order will be applicable for every industrial establishment wherein three hundred or more than three hundred workers, are employed, or were employed on any day of the preceding twelve months".