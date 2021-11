કૉંગ્રેસના નેતા સલમાન ખુર્શીદે અયોધ્યા પરના પોતાના પુસ્તકમાં હિંદુત્વની સરખામણી ઇસ્લામિક સ્ટેટ સાથે કેમ કરી?

પુસ્તકમાં શું છે?

વિવાદ શેના પર થઈ રહ્યો છે?

પુસ્તકનો 'વિવાદાસ્પદ ભાગ' છઠ્ઠુ પ્રકરણ "ધ સેફ્રોન સ્કાય"નો ભાગ છે, જેમાં અંગ્રેજીમાં એક વાક્ય લખવામાં આવ્યું છેઃ "Sanatan Dharma and classical Hinduism known to sages and saints was being pushed aside by robust version of Hindutav, by all standards a political version similar to jihadist Islam of groups like ISIS and Boko Haram of recent years."