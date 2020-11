કોરોના વાઇરસ : શું ભારતીયોમાં Covid-19 સામે વધુ પ્રતિકારકશક્તિ છે?

રોગપ્રતિકારશક્તિ વધી છે?

નવાં સંશોધન શું કહે છે?

An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System પુસ્તકના લેખક રિશેલ કહે છે, "વ્યાપક વિચાર એ છે કે આપણે પ્રતિકારકશક્તિને મોકો જ નથી આપતા કે તૈયાર થાય, કેમ કે સ્વચ્છતા માટે વધારે પડતી કાળજી લઈએ છીએ."