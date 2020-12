ગુજરાતમાં કોરોનાએ નોકરીની નવી તકો સર્જી? TOP NEWS

' ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ 'ના એક અહેવાલ પ્રમાણે ગુજરાતમાં IT અને IT ઇનેબલ્ડ સર્વિસના યુનિટોનો વેપાર વધવાને કારણે રાજ્યમાં રોજગારીની નવી તકો સર્જાઈ રહી છે.

ગુજરાતની ઘણી IT કંપનીઓ જે પહેલાં સંપૂર્ણપણે માત્ર વિદેશી વેપાર પર આધારિત હતી, તેને હવે કોરોનાના કારણે સર્જાયેલી નવી પરિસ્થિતિને કારણે સ્થાનિક ગ્રાહકો મળવા લાગ્યા છે.

કોરોનાને કારણે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિને કારણે મોટા ભાગના ઉદ્યોગોનું ડિજિટાઇઝેશ થવાને કારણે IT સંબંધિત વિવિધ સેવાઓની જરૂરિયાત પડવા લાગી છે.

'નાસકૉમ ફાઉન્ડેશન'ના ડાયરેક્ટર જૈમિન શાહે અખબાર સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું કે, "ગુજરાતના મોટા ભાગના IT એકમો સર્વિસ પ્રોવાઇડર છે અને પ્રોજેક્ટ બેઝ્ડ બિઝનેસ અને આઉટસોર્સિંગ સાથે સંકળાયેલા છે. આ વર્ષે એપ્રિલમાં IT સેક્ટરને તકલીફો પડી. પરંતુ નવી પરિસ્થિતિ સાથે અનુકૂલન સાધીને IT એકમોએ પરિવર્તનને અપનાવી લીધું, જેના કારણે વેપારમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે."