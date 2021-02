વૅલેટન્ટાઇન્સ ડે : કવિ કલાપીએ જ્યારે દાસીના પ્રેમ માટે રાજગાદી દાવ પર મૂકી

કલાપીની કહાણી એક રાજા, પતિની અને પ્રેમીની To be or not to beની કહાણી છે. પ્રણયત્રિકોણનો ચોથો ખૂણો પણ છે, જે તેમના સર્જનજગતમાં બાજુએ રહ્યો, પરંતુ વ્યવહારજગતમાં કેન્દ્રમાં હતો.