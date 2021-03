'બદનામ પ્રેમ'નું જીવન જીવવા માટે લાચાર ભારતનાં સમલૈંગિક યુગલો

શું મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે?

... અને આ રીતે મારી કારકિર્દીને ફટકો લાગ્યો

સમલૈંગિક લગ્નો માટે કાયદો હોત તો મને થોડો ભરોસો મળી શક્યો હોત

શું પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સમલૈંગિકતાને માન્યતા મળી હતી?

અમરદાસ વિલહેમ પોતાના પુસ્તક 'Tritiya Prakriti: People of the Third Sex: Understanding Homosexuality, Transgender Identity through Hinduism'માં જણાવે છે કે સમલૈંગિકતા અને થર્ડ જેન્ડર ભારતીય સમાજમાં હંમેશાંથી હાજર રહ્યું છે. મધ્યકાળ અને સંસ્કૃતના ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યા બાદ તેઓ આ તારણ સુધી પહોંચ્યા હતા.