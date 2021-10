રિલાયન્સના મુકેશ અંબાણી હવે દુનિયાના ટોપ ટેન ધનવાનોની યાદીમાં, ધંધામાં શું-શું ફળ્યું?

8 કલાક પહેલા

100 બિલિયન ડૉલર ક્લબ

ડેટા ઍનાલિસિસ ગ્રૂપ 'સ્ટૉકએજ'ના વિશ્લેષણ પ્રમાણે, મુકેશ અંબાણી જૂથની આઠ કંપની શૅરબજારમાં લિસ્ટેડ છે. જેમાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ, આલોક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ડેન નૅટવર્ક લિમિટેડ, હાથવૅ ભવાની કૅબલટેલ ઍન્ડ ડેટાકોમ લિમિટેડ (Hathway Bhawani Cabletel and Datacom Ltd), હૅથવે કૅબલ ઍન્ડ ડેટા કોમ (Hathway Cable and Data Ltd), ટીવી18 બ્રૉડકાસ્ટ લિમિટેડ તથા નૅટવર્ક 18 મીડિયા ઍન્ડ ઇન્વેસ્ટમૅન્ટ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.