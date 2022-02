ધ એજ ઑફ એન્ગર : આપણામાં હિંસા, ક્રોધ અને નફરત કેમ વધી રહ્યાં છે?

સોશિયલ મીડિયા અને અસમાનતા

માનસિકતા અને ટેકનૉલૉજી

સોશિયલ મીડિયા આપણને ઍન્ટિ-સોશિયલ બનાવી રહ્યું છે

ડૉકયુમેન્ટરીની શરૂઆત ગ્રીક નાટ્યકાર સોફોક્લેસના વિધાનથી થાય છે; nothing vast enters the life of mortals without a curse- માનવજીવનમાં કોઈ મોટી ક્રાંતિ આવે ત્યારે સાથે અભિશાપ લઈને આવે છે.