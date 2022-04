કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ તરીકે રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી કે સોનિયા ગાંધી, પ્રશાંર કિશોરની પહેલી પસંદ કોણ? - BBC EXCLUSIVE

'મજબૂત કૉંગ્રેસ દેશ માટે જરૂરી'

'મોદીને ના હરાવો, ભારતમાં જીત મેળવો'

કૉંગ્રેસને આપેલી સલાહ વિશે એમણે કહ્યું, "It is not about how to defeat Modi, but how to win India?" (આ મોદીને હરાવવાની નહીં, બલકે ભારતમાં જીત મેળવવા સાથે સંકળાયેલી સલાહ છે.)