'ગુજરાતનાં હુલ્લડોનું પાનું કાઢી નાખવાથી ઇતિહાસ બદલાશે?' NCERTનાં પુસ્તકોમાંથી ગોધરા અને બાદનાં તોફાનોનાં પ્રકરણ કેમ હઠાવાયાં?

જેમાં 'Gujarat is burning : An eye for an eye blinds Gandhinagar, no let-up in Gujarat carnage, Gujarat incident a blot-PM' જેવી હેડલાઇનનાં પેપર કટિંગ જોવાં મળતાં હતાં.