નરસિમ્હા રાવ: PM જેને કૉંગ્રેસની સરકાર છતાં દિલ્હીમાં અંતિમસંસ્કાર નસીબ ન થયા

32 મિનિટ પેહલા

મૃત્યુ અને પછી....

અહમદ પટેલના પ્રયાસ

ડૉ. મનમોહનસિંહના તત્કાલીન મીડિયા સલાહકાર સંજય બારૂએ મૃત્યુ પછીના ઘટનાક્રમ વિશે પોતાના પુસ્તકમાં (The Accidental Prime Minister: The Making and Unmaking of Manmohan Singh, પેજ નંબર (72-73) પર લખ્યું છે :