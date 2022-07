શિન્ઝો એબે: બુલેટ ટ્રેનથી ગંગા આરતી સુધી, તૂટી ગઈ ભારત-જાપાન મૈત્રીની મજબૂત ગાંઠ

ભારત-જાપાનના સંબંધના મહત્ત્વના પડાવ

ઇન્ડો-પૅસિફિક

શિન્ઝો એબેની પ્રથમ ભારતયાત્રાને યાદ કરતાં તેમણે કહ્યું, ‌"એમના બે મહત્ત્વના પ્રવાસ ભારતમાં હંમેશા યાદ કરવામાં આવશે. 2007માં તેઓ જ્યારે ભારતની સંસદમાં બોલી રહ્યા હતા, એમણે Confluence of the Two Seas એટલે કે બે સમુદ્રોના સંગમનું સૂત્ર આપ્યું."