એ સંજોગો જે શ્રીલંકાની જેમ ભારતને નાદારી તરફ દોરી ગયા હતા

59 મિનિટ પહેલા

સમસ્યા અને 'ખાડી'યુદ્ધ

લોકરંજક જાહેરાતો

1991: How P. V. Narasimha Rao Made Historyમાં સંજય બારૂ લખે છે કે સ્થિતિનું વિશ્લેષણ કરતાં બજેટની સાથે નાણાં ખાધ પણ વધતી રહી. 1980-81માં ભારતનું કુલ વિદેશી દેવું 20.6 અબજ ડૉલરથી વધીને વર્ષ 1989- '90માં 64.4 અબજ ડૉલર સુધી પહોંચી ગયું હતું. 1980-85 દરમિયાન નાણાંખાધ જીડીપીના 1.7 ટકા હતી, જે વધીને 1985- '90 દરમિયાન 2.9 ટકા પર પહોંચી ગઈ હતી.

કૉંગ્રેસના નેતા જયરામ રમેશ તેમના પુસ્તક To the Brink and Back: India's 1991 Storyમાં સ્વીકારે છે કે વીપી સિંહને કેટલીક સમસ્યાઓ 'વારસામાં મળી હતી.' અત્રે એ યાદ રાખવું ઘટે કે 1980માં ચૌધરી ચરણસિંહની સરકારનું પતન થયું તે પછી ઇંદિરા ગાંધી અને રાજીવ ગાંધી એમ કૉંગ્રેસની સરકારો હતી.