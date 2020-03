પી. ટી. ઊષાને BBC Indian Sportswoman of the Year 2019નો લાઇફટાઇમ અચીવમૅન્ટ ઍવૉર્ડ

દોડવીરાંગના પી. ટી. ઊષાને BBC Indian Sportswoman of the Year 2019નો લાઇફટાઇમ અચિવમૅન્ટ ઍવૉર્ડ અને પી. વી. સિંધુને BBC Indian Sportswoman of the Year 2019 ઍવૉર્ડ એનાયત કરાયો છે.