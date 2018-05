Fifa World Cup 2018 - Fixtures and Results

Group Stage Group A Country W D L GD Pts RUS રશિયન ફેડરેશન 0 0 0 0 0 SAU સાઉદી અરેબિયા 0 0 0 0 0 EGY ઇજિપ્ત 0 0 0 0 0 URU ઉરુગ્વે 0 0 0 0 0 RUS રશિયન ફેડરેશન 20:30 સાઉદી અરેબિયા SAU EGY ઇજિપ્ત 17:30 ઉરુગ્વે URU RUS રશિયન ફેડરેશન 23:30 ઇજિપ્ત EGY URU ઉરુગ્વે 20:30 સાઉદી અરેબિયા SAU URU ઉરુગ્વે 19:30 રશિયન ફેડરેશન RUS SAU સાઉદી અરેબિયા 19:30 ઇજિપ્ત EGY Group B Country W D L GD Pts POR પોર્ટુગલ 0 0 0 0 0 ESP સ્પેન 0 0 0 0 0 MAR મોરોક્કો 0 0 0 0 0 IRN ઇરાન 0 0 0 0 0 MAR મોરોક્કો 20:30 ઇરાન IRN POR પોર્ટુગલ 23:30 સ્પેન ESP POR પોર્ટુગલ 17:30 મોરોક્કો MAR IRN ઇરાન 23:30 સ્પેન ESP ESP સ્પેન 23:30 મોરોક્કો MAR IRN ઇરાન 23:30 પોર્ટુગલ POR Group C Country W D L GD Pts FRA ફ્રાન્સ 0 0 0 0 0 AUS ઑસ્ટ્રેલિયા 0 0 0 0 0 PER પેરુ 0 0 0 0 0 DEN ડેનમાર્ક 0 0 0 0 0 FRA ફ્રાન્સ 15:30 ઑસ્ટ્રેલિયા AUS PER પેરુ 21:30 ડેનમાર્ક DEN DEN ડેનમાર્ક 17:30 ઑસ્ટ્રેલિયા AUS FRA ફ્રાન્સ 20:30 પેરુ PER AUS ઑસ્ટ્રેલિયા 19:30 પેરુ PER DEN ડેનમાર્ક 19:30 ફ્રાન્સ FRA Group D Country W D L GD Pts ARG અર્જેન્ટીના 0 0 0 0 0 ICE આઇસલેન્ડ 0 0 0 0 0 CRO ક્રોએશિયા 0 0 0 0 0 NGA નાઇજીરીયા 0 0 0 0 0 ARG અર્જેન્ટીના 18:30 આઇસલેન્ડ ICE CRO ક્રોએશિયા 00:30 નાઇજીરીયા NGA ARG અર્જેન્ટીના 23:30 ક્રોએશિયા CRO NGA નાઇજીરીયા 20:30 આઇસલેન્ડ ICE NGA નાઇજીરીયા 23:30 અર્જેન્ટીના ARG ICE આઇસલેન્ડ 23:30 ક્રોએશિયા CRO Group E Country W D L GD Pts BRA બ્રાઝિલ 0 0 0 0 0 SUI સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ 0 0 0 0 0 CRC કોસ્ટા રિકા 0 0 0 0 0 SER સર્બિયા 0 0 0 0 0 CRC કોસ્ટા રિકા 17:30 સર્બિયા SER BRA બ્રાઝિલ 23:30 સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ SUI BRA બ્રાઝિલ 17:30 કોસ્ટા રિકા CRC SER સર્બિયા 23:30 સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ SUI SUI સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ 23:30 કોસ્ટા રિકા CRC SER સર્બિયા 23:30 બ્રાઝિલ BRA Group F Country W D L GD Pts GER જર્મની 0 0 0 0 0 MEX મેક્સિકો 0 0 0 0 0 SWE સ્વીડન 0 0 0 0 0 KOR કોરિયા પ્રજાસત્તાક 0 0 0 0 0 GER જર્મની 20:30 મેક્સિકો MEX SWE સ્વીડન 17:30 કોરિયા પ્રજાસત્તાક KOR KOR કોરિયા પ્રજાસત્તાક 20:30 મેક્સિકો MEX GER જર્મની 23:30 સ્વીડન SWE KOR કોરિયા પ્રજાસત્તાક 19:30 જર્મની GER MEX મેક્સિકો 19:30 સ્વીડન SWE Group G Country W D L GD Pts BEL બેલ્જિયમ 0 0 0 0 0 PAN પનામા 0 0 0 0 0 TUN ટ્યુનિશિયા 0 0 0 0 0 ENG England 0 0 0 0 0 BEL બેલ્જિયમ 20:30 પનામા PAN TUN ટ્યુનિશિયા 23:30 England ENG BEL બેલ્જિયમ 17:30 ટ્યુનિશિયા TUN ENG England 17:30 પનામા PAN PAN પનામા 23:30 ટ્યુનિશિયા TUN ENG England 23:30 બેલ્જિયમ BEL Group H Country W D L GD Pts POL પોલેન્ડ 0 0 0 0 0 SEN સેનેગલ 0 0 0 0 0 COL કોલમ્બિયા 0 0 0 0 0 JPN જાપાન 0 0 0 0 0 COL કોલમ્બિયા 17:30 જાપાન JPN POL પોલેન્ડ 20:30 સેનેગલ SEN JPN જાપાન 20:30 સેનેગલ SEN POL પોલેન્ડ 23:30 કોલમ્બિયા COL SEN સેનેગલ 19:30 કોલમ્બિયા COL JPN જાપાન 19:30 પોલેન્ડ POL

Knockout Stage Round of 16 C1 Group C winner 19:30 Group D second place D2 A1 Group A winner 23:30 Group B second place B2 B1 Group B winner 19:30 Group A second place A2 D1 Group D winner 23:30 Group C second place C2 E1 Group E winner 19:30 Group F second place F2 G1 Group G winner 23:30 Group H second place H2 F1 Group F winner 19:30 Group E second place E2 H1 Group H winner 23:30 Group G second place G2 Quarter-final QF1 Quarter-finalist 1 19:30 Quarter-finalist 2 QF2 QF5 Quarter-finalist 5 23:30 Quarter-finalist 6 QF6 QF7 Quarter-finalist 7 19:30 Quarter-finalist 8 QF8 QF3 Quarter-finalist 3 23:30 Quarter-finalist 4 QF4 Semi-final SF1 Semi-Finalist 1 23:30 Semi-Finalist 2 SF2 SF3 Semi-Finalist 3 23:30 Semi-Finalist 4 SF4 3rd/4th play-offs PO1 3rd Place Play Off 1 19:30 3rd Place Play Off 2 PO2 Final F1 Finalist 1 20:30 Finalist 2 F2

