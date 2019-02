Auren zawarawa: An gano maza da mata 18 dauke da HIV

Hukumar Hisba da ke jahar Kanon Najeriya ta tantance kimanin maza da mata dubu takwas a shirin aurar da zawarawa da gwamnatin jahar ta shirya.

Tun a ranar 12 ga watan Disambar 2018 ne dai gwamnatin jahar ta kafa wani kwamitin mai mutun 23 domin tantance wadanda ake son aurarwa.

An dai ware aurar da 3000 daga cikin 8,000, bayan gano maza da mata 18 dauke da cutar HIV da kuma ciki.

Shugaban Kwamitin aurar da zawarawan Ali baba Fagge a gama lafiya ,ya shaidawa BBC cewa gwamnati ta debo litoci daga asibiti jihar da na tarayya domin gudanar da aikin tantacewar don kaucewa fasa gurbi.

A cewarsa, matasa da dama na bukatar aure, amma rashin sukuni ya hana su, don haka ne ake tallafa musu.

Ya ce an ware masu dauke da cuta mai karya garkuwa jiki, kuma an daura su aka maganin, sannan an bukaci masu dauke da irin cutar idan su amince da juna ko kuma suna da mai son su a haka su gabatar da su sai a hada auren su.

Ali Baba ya ce akwai kalubalen da suke fuskanta saboda a wasu lokutan mata na gujewa shiga tsarin aurar da zawarawan saboda wasu dalilai da suka danganci al'ada da dai sauransu.

Karin bayani

Wannan dai ne shi ne karo na biyu da gwamnatin Abdullahi Ganduje ke tallafawa wajen yi wa mabukata aure.

A bara ma ta taimaka wa amare da angwaye fiye da 1500.

Sai dai yayin da gwamnati ke wannan agaji, a bangare guda kuma ana kuka da yadda aure ke yawan mutuwa a jihar Kanon, lamarin da wasu ke dangantawa da auren gata, inda ake wanke amare ana kai wa gidan miji ba tare da angwayen sun yi dawainiya ba, kuma irin wannan cin bulus din, a cewar masana na daga cikin dalilan da ke sa wasu mazajen suna yi wa auren rikon wulakanci, sannan kuma yana mutuwa.