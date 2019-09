Tsohon Shugaban Zimbabwe Robert Mugabe ya mutu

Na'urarku na da matsalar sauraren sauti Takaitaccen tarihin rayuwar Robert Mugabe

Shugaban Zimbabwe na farko bayan ta sami 'yancin kai Mista Robert Mugabe ya mutu yana da shekara 95.

Iyalansa sun sanar da BBC cewa ya mutu ne bayan wata jinya da yayi.

An hambarar da Mista Mugabe daga mulki ne a wani juyin mulki da aka yi masa a watan Nuwambar 2017, wanda ya kawo karshen mulkinsa na shekara 30.

An haife shi ranar 21 ga watan Fabrairun 1924 a lokacin sunan kasar Rhodesia.

Kuma an zabe shi a matsayin shugaban jam'iyyar ZANU 1973 a lokacin yana tsare a kurkuku. kuma yana cikin mutanen da suka kafa jam'iyyar.

Wane ne marigayi Mugabe?

An haifi Robert Gabriel Mugabe a kasara da a baya ake kiranta Rhodesia, ranar 21 ga watan Fabrairun 1924. Mahaifinsa kafinta ne daga kabilar Shona.

Ya yi karatunsa a makarantun 'yan mishan na Roman Katolika, ya kuma samu damar zama malamin makaranta.

Ya samu damar kara karatu a Jami'ar Fort Hare da ke Afirka Ta Kudu inda ya yi digirinsa har bakwai kafin daga bisani ya koyar a Ghana, inda yake da son akidar fitatceen shugaban kasar Ghana Kwame Nkrumah. Matarsa ta farko 'yar Ghana ce.

A shekarar 1960, Mugabe ya koma kasarsa Rhodesia. Da farko ya yi aiki da jam'iyyar African nationalist tare da Joshua Nkomo, kafin daga bisani ya balle ya zama wanda ya kirkiri tasa jam'iyyar ta Zimbabwe African National Union (Zanu).

An kama Mugabe a shekarar 1964, bayan da ya yi wani jawabi inda ya kira Firai Ministan Rhodesia na wancan lokaci da yaransa da suna "cowboys", an tsare ba tare da an yi masa shari'a ba tsawon shekara 10.

Dansa dan jariri ya mutu a lokacin da yake tsare a gidan yari kuma an hana shi halartar jana'izar.

Ko a shekarar 1973 da yake tsare har lokacin, an zabe shugaban jam'iyyar Zanu.

Bayan an sake shi ya tabi Mozambique inda ya ringa ba da umarnin kai hare-haren sari-ka-noke a kasarsa. Jam'iyyarsa ta Zanu ta hada kai da jami'iyyar Nkomo ta Zimbabwe African People's Union (Zapu).

Kungiyarsa ta Zanu ta kulla abota da jam'iyyar Nkomo ta Zimbabwe Africa People Union (ZAPU).

Yayin tattaunawar neman 'yancin kan Rhodesia mai sarkakiya, an yi wa Mugabe kallon shugaban bakake mafi tayar da jijiyar wuya, wanda kuma ba ya sassauta wa a kan bukatun da ya gabatar.

A wata ziyara da ya kai Landan a shekarar 1976, ya ayyana cewa hanya daya kacal ta warware matsalar Rhodesia ita ce ta yin amfani da bakin bindiga.