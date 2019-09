Ya ya matsalar tsaro take lokacin mulkin mallaka?

Image caption Kafin Najeriya ta karbi 'yancin kai, sojoji 18,000 kasar ke da su

Matsalar tsaro na daga cikin manyan kalubalen da Najeriya ke fuskanta a daidai lokacin da kasar ke cika shekara 59 da karbar 'yanci daga turawan mulkin mallaka.

Rikicin Boko Haram da na 'yan fashin daji da fad'an manoma da makiyaya, ga kuma satar mutane don neman kudin fansa da fadan kabilanci da yawaitar fashi da makami na daga cikin matsalolin tsaro da suka addabi kasar a wannan lokaci.

Wani mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya Group Captain Sadiq Garba Shehu (mai ritaya), ya shaidawa BBC cewa a lokacin da Najeriya ta karbi 'yancinta al'umar kasar ba su da yawa sannan kuma jami'an tsaron da ake da su kama daga sojoji da 'yan sanda sun wadaci adadin mutanen da ake da su.

"A wancan lokacin mutane na matukar tsoron hukuma, don haka babu wanda ya ke aikata laifi sai ta kama dole. Kowa ya na taka tsantsan kar ya yi laifin da zai fuskanci hukunci don babu sani ba sabo ga duk wanda ya taka doka", inji Sadiq Garba.

Ya kara da cewa a halin da ake ciki Najeriya ta kara tumbatsa ta fuskar yawan jama'a da tattalin arziki, sannan kasar na amfani da tsarin turawa na idan ka yi laifi za ka fuskanci tsananin hukunci.

"Sha'anin tsaro ya fara tabarbarewa ne daga shekarar 1970, dan a lokacin ne aka fara batun 'yan fashi da makamai kuma tattalin arzikin Najeriya ya fara lalacewa mutane suka fara samun burin yin arziki ko ta wanne hali".

Captain Sadiq ya ce idan har ana son gyara matsalar to dole sai an amince sha'anin tsaro da ake da su shekaru 20 baya ba irin sa ne a yanzu ba, haka zalika an kara jami'an tsaro, al'umar kasar ta karu kuma kudin da ake kashewa kan wannan fanni sai an kara su.