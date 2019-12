Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Mata bakar fata da suka dauki kambun kyawu a shekarar 2019

Toni-Ann Singh 'yar kasar Jamaica ta lashe kambun sarauniyar kyau ta duniya wato (Miss World) kuma wannan ne karon farko da mata bakaken fata suka lashe gasar Miss USA da Miss Teen USA da Miss America da Miss Universe da kuma Miss World kanta.

Nasarar da Toni-Ann ta samu da sauran takwarorinta ta bayyana karara yadda tauraron mata bakaken fata ke haskawa a wannan shekara a fagen kyawu bayan sun shafe shekaru da dama suna fafutuka kan wariyar launin fata da ake nuna masu.

A makon jiya ne aka zabi Zozibini Tunzi 'yar Afirka ta Kudu a matsayin sarauniyar kyau ta duniya (Miss Universe), wanda shi ne karon farko da mata bakaken fata suka mamaye fannin kambun kyawu.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Zozibini ta ce lokaci ya yi da za a daina kallon bakaken mata da kuma masu gashi irinta a matsayin "munana"

A watan Afrilu da ya wuce ne matashiya Kaliegh Garris ta zama sarauniyar kyau ta 'yan matan Amurka (Miss Teen USA).

Sai kuma Cheslie Kryst, wadda ta zama sarauniyar kyau ta kasar Amurka (Miss USA), yayin da Nia Franklin, ta zama sarauniyar kyau a Amurka (Miss America) a watan Mayu.

Wannan ne karon farko da mata bakaken fata suka dauki kambu uku a gasar.

Duka nasarar da matan suka samu, ta nuna karara yadda gasar ke daukar sabon salo.

Sannan ta nuna ba wai mata masu farar fata da dogon gashi mai santsi ne kadai ke daukar kambun ba.

Farfesa Nowile Rooks ta jami'ar Cornell, wadda ke koyar da fannin kwalliya da bambancin jinsi, ta ce yanzu ana duba wasu abubuwan daban, ciki har da fahimtar da ake da ita cewa akwai tarin mata bakar fata kyawawa a bayan kasa.

"An samu ci gaba, an kuma kara samun fahimta kan ainahin abin da ake kira kyau, ana duba kyawun ido da dirin kugu da cikar halittar fuska har da gira da yankan baki," in ji Farfesa Rooks.

Ta kara da cewa: "Abubuwa da dama dai. Sai kuma aka yi sa'a mata bakar fata suna da abubuwan nan ciki har da kyawun ido.''